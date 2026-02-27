藍籌——恒基兆業地產有限公司（00012）推動綠色建築 以創新科技打造未來智能生活

恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」或「集團」）成立於1976年，1981年在香港上市，是於香港和內地均具領導地位的地產發展集團。恒基地產承傳近半世紀的非凡成就，開拓未來新經典，精心策劃與實現更強的地產組合，包括獲獎無數的地標建築項目如國際金融中心及The Henderson。恒基地產視可持續發展為長遠的承擔，在推動綠色建築和實行可持續發展上不遺餘力，致力以創新科技打造未來智能生活。集團亦十分重視企業社會責任，積極支持多元化的社會公益項目。

2030可持續發展願景 集團的二零三零可持續發展願景由4大驅動要素組成：環保為地球、創新為未來、關愛為人群以及誠心為社區，為集團的可持續發展舉措的指導原則。在環境保護方面，集團於2024年獲「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）批核減排目標，與《巴黎協定》一致，展現對氣候行動的堅定承諾。在2025年，集團獲得了各個國際與本地各界的廣泛認可，連續第二年於亞洲企業卓越與可持續發展大獎中獲獎，2025年更成為唯一獲選「亞洲最佳永續發展企業」的公司，彰顯可持續策略的深度與成果。該屆吸引三十二個國家逾八百家企業參與，僅四十五家獲獎。同年，恒基地產在第二十屆PropertyGuru亞洲不動產獎中榮獲「年度優秀品牌房企（亞洲）」及「年度優秀品牌房企（中國香港及澳門）」兩項殊榮，並在亞太區十五個市場中成為最高榮譽得主，肯定恒基地產在房地產領域的卓越表現與責任設計理念。在全球房地產可持續標準評估中，恒基地產除了獲得最高五星級評級，更取得滿分的卓越成績，於「發展基準（多元化）」範疇榮膺全球及區域業界領袖。這些傑出成果，充分彰顯恒基地產穩健的環境、社會及企業管治（ESG）管治架構，以及在管理發展項目組合中重大風險與把握機遇方面的嚴謹態度與卓越能力。

中環新海濱旗艦項目Central Yards 另外，集團備受矚目的中環新海濱旗艦項目正式命名為Central Yards。此項目除了重塑中環新面貌，亦銳意打造國際矚目的海濱地標。項目引入香港最全面的綠色智慧建築創新技術，樹立卓越ESG和可持續發展城市嶄新典範。本港其中一套最全面的綠色及智慧建築創新技術，展現未來都市的建築藍圖。當中包括創新智能幕牆系統，能源效益較一般甲級寫字樓高出約30%，並採用環保再生物料及高效儲能技術，全面提升建築效能與環境友善度。

Central Yards已成功取得或註冊9項業界最高標準的綠色及智慧建築認證，包括綠建環評（BEAM Plus）新建建築及社區、LEED、WELL、SITES、CGBL、CHBL、SmartScore及WiredScore，並預計將陸續獲提名更多獎項，充分彰顯項目於能源效率、健康福祉、生態保育及數字化等多個範疇的實力與領先成就。透過提升城市生物多樣性，融合創新設計，並實現由數據驅動的營運管理，Central Yards將在香港海濱商業核心區重新定義以人為本的可持續城市發展典範。