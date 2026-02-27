藍籌——長江實業集團有限公司（01113）地產根基鞏固 環球多元投資

長江實業集團有限公司（「長實」）為具領導地位的跨國企業，以推動業務長期持續發展及增長為目標，一直致力強化地產本業，並貫徹環球審慎投資策略，以加強固定收入基礎。集團多元化業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房、物業及項目管理、英式酒館和投資基建及實用資產業務，以及持有三個上市房地產投資信託基金的權益。 地產業務基礎穩固 長實為香港最具規模的地產發展商之一，於香港市場具領導地位，在中國內地亦擁有廣泛業務組合，並在新加坡及英國建立穩固市場基礎。集團具備豐富的物業發展經驗，策劃興建不少香港矚目地標及大型發展項目。

長實一直採取貨如輪轉的物業銷售策略，近年推售屯門飛揚、油塘親海駅、黃竹坑Blue Coast及Blue Coast II，以及北京逸翠園、大灣區的廣州逸翠莊園及惠州瀧珀花園等項目。集團亦繼續奉行審慎策略，物色優質土地儲備用作未來發展。海外方面，除了發展中的英國Chelsea Waterfront、Convoys Wharf及新加坡Perfect Ten外，長實早前收購專注投資於專業支援房屋及家居護理房屋的英國房地產投資信託基金Civitas Social Housing，項目長期租賃租金具備隨通脹上調之特性，持續為集團提供穩定收益。長實於去年再透過Civitas收購德國護老房屋項目，積極把支援房屋業務擴展至更多歐洲國家。

除物業發展、投資及管理外，集團亦是全港最大酒店集團之一，旗下海逸國際酒店集團管理位於香港和上海的13家酒店，共提供9,700多間客房、套房和服務式套房；此外尚有4間酒店提供家居式設計套房月租服務，為旅居人士長期租住提供選擇。

拓展環球多元固定收入 除地產業務外，長實投資多元化環球經常性收入業務，包括英式酒館，以及基建及實用資產業務，遍及歐洲、澳洲、加拿大及英國，持續為集團提供穩定經常性收入。集團近年透過合營收購多項基建項目，包括北愛爾蘭最大配氣網絡、英國陸上風電場組合、以及英國可再生能源資產組合。 此外，長實於海外投資及持有經濟收益權益之項目尚包括配氣、配電、氣體輸送管道、清潔能源及遠端能源供應、能源管理綜合服務、建築設備服務、食水及污水處理、轉廢為能及機場外圍停車場設施等項目。

英式酒館業務持續發展 長實持有之英式酒館Greene King乃具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地聘用約36,000名員工，經營約2,600間英式酒館、餐廳及酒店。英式酒館文化於英國根深蒂固，Greene King的品牌傳統源遠流長，加上擁有永久業權之物業資產，為集團帶來持續增長。 發展不忘穩健 穩健不忘發展 長實多年來財務實力雄厚及根基穩健，有條件保持抗跌及盈利能力外，亦印證集團海內外市場優質資產，同時展現嚴謹財務紀律足以抵禦風浪的堅韌實力。

未來，長實仍會以「發展不忘穩健 穩健不忘發展」的核心策略，以及一貫的財務紀律傳統，繼續積極推動公司業務發展，致力為股東爭取理想回報。