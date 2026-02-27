季錄百億 佔比四成 百度AI收入俏

人工智能(AI)漸成科企重要收入來源！百度集團(9888)昨公布去年底止全年業績，當中首次披露核心AI新業務收入詳情，去年全年收入達400億元(人民幣，下同)，按年多48%，佔百度一般性業務收入的39%，去年第四季首次突破110億水平，錄113億元收入，佔一般性業務收入43%。不過，百度美股盤前未見大反應。 百度昨收報123.4港元，跌5.5港元或4.3%。截至本港時間昨晚9時半，百度美國預託證券(ADR)盤前隨亞洲走弱，折算報124.4港元，只較港高0.8%。 百度去年400億元的核心AI新業務收入中，智能雲基礎設施佔半，錄198億元，大升34%；AI應用佔比102億元，升5%；AI原生營銷服務佔98億元，飆３倍。

全年經調整淨利潤少三成 業績方面，百度去年純利55.89億元，大跌76.5%；收入1,290.79億元，少3%，主要是由於傳統業務的減少，部分被百度核心AI新業務增長所抵銷；經調整淨利潤189.41億元，減少29.9%。單計第四季，百度純利17.82億元，減少65.68%；經調整淨利潤39.07億元，少41.76%；收入327.4億元，跌4%。 另外，百度指上季無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛營運訂單達到3,400萬單，季度內單周訂單量峰值超過30萬單。總訂單量同比增長超過200%。截至今年2月，蘿蔔快跑累計為公眾提供自動駕駛出行服務訂單超過2千萬單。

去年下半年 經營現金流轉正 百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，去年是AI成為百度新核心的關鍵一年；隨著AI優先的戰略日益清晰，有信心能在AI時代創造持久價值。百度首席財務官何海建表示，上季取得多項關鍵成就，除核心AI新業務收入超110億元，百度經營現金流於去年下半年轉正，合計產生39億元，對比上半年錄負值。另外，崑崙芯分拆及獨立上市正在推進中，相信這將為股東釋放巨大價值。