恒生指數升249點　新地績後飆7%　新世界績前升逾3% (更新)

美股三大指數隔晚先升後回。港股昨日倒跌384點後，今日（27日）恒指回穩高開66點，報26,447點。恒指高開高走，半日升197點，報26,578點。午後恒指升幅擴大，曾升320點，高見26,701點，最終升249點，收報26,630點，成交2,884.2億元。國指升45點，報8,859點；科指升28點，報5,137點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.17%，報518元；美團（3690）升0.87%，報81.15元；阿里巴巴（9988）跌0.07%，報142.9元；京東（9618）升0.39%，報104.4元；百度（9888）昨日放榜，去年純利55.89億元，按年大跌76.5%，股價升0.24%，報123.7元；小米（1810）跌0.8%，報34.9元；快手（1024）跌1.18%，報62.85元；網易（9999）升2.4%，報179.2元。
滙控（005）升1.59%，報147.3元；渣打（2888）升2.16%，報198.5元。
新鴻基地產（016）昨日公布業績，中期純利按年大升36.2%，派中期息0.98元，股價升7.12%，報146元；新世界發展（017）即將放榜，升3.63%，報10.86元。
泡泡瑪特（9992）升2.04%，報229.8元。
金價回穩，紫金礦業（2899）升1.17%，報45元；紫金黃金國際（2259）升0.34%，報233.8元。