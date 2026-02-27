恒生指數半日升197點　新地績後飆近7%(更新)

美股三大指數隔晚先升後回。港股昨日倒跌384點後，今日（27日）恒指回穩高開66點，報26,447點。恒指高開高走，最多升255點，高見26,606點，半日升197點，報26,578點，成交1,218.27億元。國指升35點，報8,849點；科指升53點，報5,162點。
科技股個別發展，騰訊（700）升2.83%，報526.5元；美團（3690）升2.05%，報82.1元；阿里巴巴（9988）升1.05，報144.5元；京東（9618）升0.77%，報104.8元；百度（9888）昨日放榜，去年純利55.89億元，按年大跌76.5%，股價升0.73%，報124.3元；小米（1810）跌0.34%，報35.06元；快手（1024）跌1.18，報62.85元；網易（9999）升2.8%，報179.9元。
滙控（005）升1.31%，報146.9元；渣打（2888）升2.93%，報200元。
新鴻基地產（016）昨日公布業績，中期純利按年大升36.2%，派中期息0.98元，股價升6.82%，報145.6元。
泡泡瑪特（9992）升1.95%，報229.6元。
金價回穩，紫金礦業（2899）升0.18%，報44.56元；紫金黃金國際（2259）跌0.77%，報231.2元。