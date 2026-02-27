調查揭僅47%打工仔工作中感到快樂　員工感快樂將較少考慮轉工

香港求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布《職場幸福指數》調查報告，委託獨立市場研究機構訪問了1,020名香港在職人士，發現僅47%人表示在工作中感到快樂，為SEEK在亞太地區8個營運市場中排名最低；有40%人反映只是對工作感覺「不過不失」，而工作不快樂的佔14%。
調查發現，感到快樂的員工的工作動力是不快樂者的5倍，同時亦較少考慮轉工，反映提高打工仔的幸福感是提升人才留任率與生產力的關鍵。
薪酬不是打工仔感快樂的最重要因素
調查指，薪酬對大部分打工仔來說，並不是在職場獲幸福感的最重要因素。接近七成香港受訪者把「更高薪酬」列為可令工作更快樂的首五項的關鍵因素之一，惟按重要性排序時，「薪酬」只列第五。相反，受訪者視「工作意義」為職場幸福感的最大驅動因素，其次為「日常工作職責」、「公司文化」及「壓力水平」。雖然「工作意義」與「日常工作職責」位列首兩大關鍵因素，但卻分別只有45%及46%的香港打工仔在這兩個層面感到滿意，反映存在明顯改善空間。
工作壓力為主要困擾
調查發現，工作壓力為香港打工仔的主要困擾。調查顯示，約67%受訪者對目前的工作壓力水平感到不滿，另有44%受訪者表示因工作而感到倦怠。當中，不快樂員工的工作倦怠情況尤其嚴重，多達72%受訪者反映因工作而感到倦怠，比例較快樂員工高出一倍。
員工感快樂有較高工作動力
調查亦發現，快樂員工比不快樂員工有明顯較高的工作動力。感到快樂的員工中，達約70%人表示更有動力在工作中付出額外努力，而在不快樂員工中僅佔15%，即快樂員工的動力是不快樂員工的5倍。此外，快樂員工亦展現出較高的忠誠度，僅36%表示會經常考慮轉工，遠低於不快樂員工的74%。
四成受訪者感到較易被AI取代
調查發現，若企業加大投資人工智能（AI），有四成受訪者會感到自己較容易被取代，當中有57%擔心自身技能或會過時。然而，調查亦顯示香港打工仔面對 AI浪潮表現積極，半數受訪者表示正學習在工作中使用AI工具，三分之一更已參與AI相關課程或培訓，主動裝備自己以迎接未來機遇。
Jobsdb by SEEK香港區董事總經理李政勳表示，透過是次調查，發現僱主所想的職場快樂驅動因素，與員工的實際所需存在顯著落差；數據反映，工作意義比薪酬更為重要，但只有少於一半打工仔對其工作意義感到滿意。
李政勳建議，僱主應讓員工日常工作與企業使命直接連結，並確保其崗位能匹配他們的技能與熱誠；亦應建立開放的溝通機制和具激勵性的職場文化，積極應對員工的倦怠感。