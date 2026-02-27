調查揭僅47%打工仔工作中感到快樂　員工感快樂將較少考慮轉工

香港求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布《職場幸福指數》調查報告，委託獨立市場研究機構訪問了1,020名香港在職人士，發現僅47%人表示在工作中感到快樂，為SEEK在亞太地區8個營運市場中排名最低；有40%人反映只是對工作感覺「不過不失」，而工作不快樂的佔14%。

調查發現，感到快樂的員工的工作動力是不快樂者的5倍，同時亦較少考慮轉工，反映提高打工仔的幸福感是提升人才留任率與生產力的關鍵。

薪酬不是打工仔感快樂的最重要因素

調查指，薪酬對大部分打工仔來說，並不是在職場獲幸福感的最重要因素。接近七成香港受訪者把「更高薪酬」列為可令工作更快樂的首五項的關鍵因素之一，惟按重要性排序時，「薪酬」只列第五。相反，受訪者視「工作意義」為職場幸福感的最大驅動因素，其次為「日常工作職責」、「公司文化」及「壓力水平」。雖然「工作意義」與「日常工作職責」位列首兩大關鍵因素，但卻分別只有45%及46%的香港打工仔在這兩個層面感到滿意，反映存在明顯改善空間。