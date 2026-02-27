新世界中期核心盈利36億　總負債半年減17億

新世界表示，收入按年大減五成，主要由於建築收入減少，以及中國內地物業交付減少，虧損主要由一次性虧損所致，包括投資物業重估虧絀約11.46億元，發展物業減值約21.26億元，以及其他減值約6.11億元。新世界執行董事兼行政總裁黃少媚表示，若撇除非現金撥備及一次性虧損，會錄得淨利潤。

新世界發展（017）公布，截至12月底的中期業績，收入83.9億元，按年大減約50%，毛利按年下降24.53%至5,038百萬港元，股東應佔虧損37.29億元，按年收窄43.77%，核心經營盈利減少17.66%至36.36億元；總負債2,123.99億元，半年減17億元；不派中期息。

新世界指，總債務約1,443億港元，於2026財年上半年減少約17億元，淨債務約為1,227億港元，增加約26億元；於去年12月5日，集團就其合共約200億港元的永續證券及擔保優先票據完成債務置換。

全力推行「七招減債」

新世界表示，集團的策略方向，將繼續專注於物業發展及物業投資核心業務，以應對挑戰及確保業務持續增長。另外，新世界指，首要任務是繼續增強現金流及降低整體債務水平，本集團將維持「業務如常」的運作，並全力推行「七招減債」，包括加快發展物業銷售出售資產；釋放集團農地價值；提升租務回報及增加經常性收益；優化資本及營運支出；暫停派息及暫緩集團永續債的分派；採取審慎的財資管理策略。