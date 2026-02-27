科指2月跌一成　Michael Burry：騰訊5年股價原地踏步

港股科技股在馬年「出師不利」，恒生科技指數本月累跌10.77%。連曾看好中國科技公司、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry在社交媒體上感嘆，騰訊（0700）過去5年股價原地踏步，與美股形成強烈對比。

面對港股科網股的頹勢，著名對沖基金經理Michael Burry在社交媒體發文直迦言，在過去10年之間，Netflix、博通（Broadcom）及騰訊的收入均增長4.5至5倍，但股價回報卻相差甚遠。他提及，騰訊過去5年的回報率幾乎是0%。他表示，這就是問題所在，所有香港的大型科技股自2007年以來，規模變得龐大，惟恒指仍在27,000點水平，仍比2007年低15%。