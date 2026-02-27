科指2月跌一成　Michael Burry：騰訊5年股價原地踏步

港股科技股在馬年「出師不利」，恒生科技指數本月累跌10.77%。連曾看好中國科技公司、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry在社交媒體上感嘆，騰訊（0700）過去5年股價原地踏步，與美股形成強烈對比。
面對港股科網股的頹勢，著名對沖基金經理Michael Burry在社交媒體發文直迦言，在過去10年之間，Netflix、博通（Broadcom）及騰訊的收入均增長4.5至5倍，但股價回報卻相差甚遠。他提及，騰訊過去5年的回報率幾乎是0%。他表示，這就是問題所在，所有香港的大型科技股自2007年以來，規模變得龐大，惟恒指仍在27,000點水平，仍比2007年低15%。
據彭博報道，港股科網股受業績疲弱及競爭壓力拖累，科指2月以來累跌約一成，創2024年1月以來最差單月走勢，科指在2月初已進入技術性熊市。數據顯示，內地投資者今日（27日）通過港股通淨流出近74億港元，連同前一日的40億港元，兩日合共走資逾114億港元。
Hong Kong Stocks: Structure & Strategy— Cassandra Unchained (@michaeljburry) February 26, 2026
In the last 10 years, Netflix, Broadcom, and Tencent all increased revenue between 4.5-5X. Broadcom and Netflix have been leading performers, but Tencent’s stock has almost exactly a 0% return over the last five years.
This is the problem.… pic.twitter.com/rXaHHcmUEw