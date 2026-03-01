一文了解7車企上月銷售，小米汽車交付量按月跌近5成，比亞迪銷量跌逾4成。

吉利汽車(175)公布，2月的汽車總銷量為206,160部，按年增長約1%，除上述所披露的銷量外，吉利旗下寶騰於2月實現汽車銷量14,286部，按年增長約14%。2026年首兩個月累計實現汽車銷量30,392部，按年增約25%。

蔚來交付量增57.6%

蔚來(9866)公布，集團2月交付20,797輛汽車，按年增長57.6%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車15,159輛，樂道品牌的家庭智能電動汽車2,981輛，螢火蟲品牌的智能電動高端小車2,657輛。截至2月28日，公司累計汽車交付量達1,045,571輛。

小米2月交付量逾2萬輛

小米(1810)公布，小米汽車2月交付量超過2萬輛，按年持平，按月大減48.72%，集團預告正為新一代SU7大規模量產做準備。

零跑交付量按年增11%

零跑汽車(9863)公布，上月交付量達28,067輛，按年增11%，按月則跌12.5%。