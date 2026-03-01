一文了解7車企上月銷售，小米汽車交付量按月跌近5成，比亞迪銷量跌逾4成。

理想2月交付新車2.64萬輛
理想汽車(2015)公布，2月集團交付新車26,421輛。截至2026年2月28日，歷史累計交付量為1,594,304輛。
比亞迪銷量跌逾4成
比亞迪(1211)公布，2月汽車銷量190,190，按年跌約41%，其中，純電動汽車銷量79,539輛，按年減少約36.3%；插電式混合動力汽車銷量約108,243輛，下跌約44%。2月出口新能源汽車合計100,600輛。
產量方面，2月產量175,280輛，其中，純電動汽車產量175,280輛，按年減少約47.5%；插電式混合動力產量95,507輛，按年下跌52.9%。
吉利汽車銷量微增1%
吉利汽車(175)公布，2月的汽車總銷量為206,160部，按年增長約1%，除上述所披露的銷量外，吉利旗下寶騰於2月實現汽車銷量14,286部，按年增長約14%。2026年首兩個月累計實現汽車銷量30,392部，按年增約25%。
蔚來交付量增57.6%
蔚來(9866)公布，集團2月交付20,797輛汽車，按年增長57.6%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車15,159輛，樂道品牌的家庭智能電動汽車2,981輛，螢火蟲品牌的智能電動高端小車2,657輛。截至2月28日，公司累計汽車交付量達1,045,571輛。
小米2月交付量逾2萬輛
小米(1810)公布，小米汽車2月交付量超過2萬輛，按年持平，按月大減48.72%，集團預告正為新一代SU7大規模量產做準備。
零跑交付量按年增11%
零跑汽車(9863)公布，上月交付量達28,067輛，按年增11%，按月則跌12.5%。
小鵬交付量跌近5成
小鵬汽車(9868)在官網公布，2月共交付新車15256輛，按年下降49.9%。