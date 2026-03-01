伊朗局勢｜OPEC+下月起增產石油 分析料難阻油價衝高

美國與以色列對伊朗發動空襲之際，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)今日公布，原則上同意增加石油產量，4月起每日多20.6萬桶，惟增產幅度未及全球供應量的0.2%。外電報道指，據5名不願具名的消息人士透露，OPEC+曾討論每日增加13.7萬桶至54.8萬桶不等的方案。
僅沙特阿聯酋有閒置產能
分析指，OPEC+目前除沙特阿拉伯和阿聯酋之外，幾乎沒有額外閒置產能可增加供應。而這兩個國家在波斯灣航運恢復正常之前，也將難以出口石油。外電又引述消息人士指，利雅得在過去數周已持續增加石油生產和出口，為美國對OPEC+成員伊朗的軍事行動作準備。
霍爾木茲海峽關閉航行
而自周六起，從中東經霍爾木茲海峽運送的石油、天然氣及其他貨物已完全停止，此前船東收到伊朗警告，指該區域已關閉航行。霍爾木茲海峽是全球最重要石油運輸路線，佔全球石油運輸量超過20%。
油價場外飆一成 恐上試100美元
市場擔憂中東衝突擴大，布蘭特原油於周五升至每桶73美元，創7月以來最高水平，有交易商指，周日場外交易中，油價已上漲8%至10%，徘徊在每桶80美元左右。
資深OPEC分析師、RBC的Helima Croft表示，中東領導人已警告華盛頓，對伊朗開戰可能導致油價飆升至每桶超過100美元，而由於沙特阿拉伯以外缺乏實際生產能力，任何OPEC增產行動對市場的影響將相當有限。巴克萊銀行的分析師亦預測，油價可能升至100美元。