伊朗局勢｜OPEC+下月起增產石油 分析料難阻油價衝高

美國與以色列對伊朗發動空襲之際，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)今日公布，原則上同意增加石油產量，4月起每日多20.6萬桶，惟增產幅度未及全球供應量的0.2%。外電報道指，據5名不願具名的消息人士透露，OPEC+曾討論每日增加13.7萬桶至54.8萬桶不等的方案。

僅沙特阿聯酋有閒置產能

分析指，OPEC+目前除沙特阿拉伯和阿聯酋之外，幾乎沒有額外閒置產能可增加供應。而這兩個國家在波斯灣航運恢復正常之前，也將難以出口石油。外電又引述消息人士指，利雅得在過去數周已持續增加石油生產和出口，為美國對OPEC+成員伊朗的軍事行動作準備。