避險升溫 商品衝高 金價上望新高

美國與以色列空襲伊朗，並旋即在不足1日內證實伊朗最高領袖哈梅內伊死亡，金融市場隨消息大上大落。國際現貨金價由急漲4%後又回吐，上周一度升至近每安士5,300美元，距離1月底歷史新高相差約半成。由於伊朗反擊令中東局勢未明朗，市場估計商品價格持續波動，有分析相信金價或有機會再創新高。
避險情緒升溫，國際現貨金價上周高見5,279.56美元，收報5,277.9美元，升1.8%，整個2月累升8.5%，連升7個月，累漲60%。至於油價則急升後回穩，布蘭特期油升2.5%，每桶報72.48美元；紐約期油升2.8%，報每桶67.02美元。
兩周內或高見5800美元
Natixis近日的報告指，一旦美國與伊朗的對峙升級，在襲擊開始後兩周內，金價可能達到每安士5,500至5,800美元；金價歷史高位為1月29日創出的5,595美元，意味短期有機會再創新高。不過，Natixis亦指，避險需求極其波動，很少能帶來持續上漲，一旦衝突穩定下來，金價漲幅可能只需數天便完全回吐，惟該行認為中東危機或持續1個月，目前仍有進一步上升空間。
中信建投的分析亦指，地緣政治衝突對黃金價格的影響更傾向於脈衝式特徵，即短期避險情緒升溫推動金價階段性上漲，但隨著衝突緩和，金價將逐步趨平穩。
油價方面，巴克萊分析指若中東局勢令石油供應中斷，布油或會升至80美元；凱投宏觀的分析則指，即使局勢受控，油價亦有機會升越80美元，而一旦石油供應持續受阻，油價更可能急升至越100美元。
港股黑期冷靜 跌逾百點
大市方面，市場周末觀望情緒濃，俗稱「黑期」的港股HS50指數期貨未明顯波動，昨曾挫157點。港股美國預託證券(ADR)上周五則普遍向下，綜合主要藍籌ADR表現，相當恒生指數低開逾百點，至26,400點水平。沙特股市昨曾挫逾2%，埃及股市則跌逾3%。