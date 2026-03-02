避險升溫 商品衝高 金價上望新高

美國與以色列空襲伊朗，並旋即在不足1日內證實伊朗最高領袖哈梅內伊死亡，金融市場隨消息大上大落。國際現貨金價由急漲4%後又回吐，上周一度升至近每安士5,300美元，距離1月底歷史新高相差約半成。由於伊朗反擊令中東局勢未明朗，市場估計商品價格持續波動，有分析相信金價或有機會再創新高。

兩周內或高見5800美元

Natixis近日的報告指，一旦美國與伊朗的對峙升級，在襲擊開始後兩周內，金價可能達到每安士5,500至5,800美元；金價歷史高位為1月29日創出的5,595美元，意味短期有機會再創新高。不過，Natixis亦指，避險需求極其波動，很少能帶來持續上漲，一旦衝突穩定下來，金價漲幅可能只需數天便完全回吐，惟該行認為中東危機或持續1個月，目前仍有進一步上升空間。

中信建投的分析亦指，地緣政治衝突對黃金價格的影響更傾向於脈衝式特徵，即短期避險情緒升溫推動金價階段性上漲，但隨著衝突緩和，金價將逐步趨平穩。