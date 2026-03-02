恒生指數半日跌420點　二萬六失而復得　三桶油逆市升(更新)

美國及以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，市場避險情緒再度升溫。恒指今日（2日）裂口低開324點，報26,305點。恒指低開低走，跌幅曾一度擴大至747點，低見25,882點，之後跌幅收窄，半日跌420點，報26,209點，二萬六失而復得，成交1,935.03億元。國指跌120點，報8,738點；科指跌107點，報5,030點。

科技股向下，騰訊（700）跌0.29%，報516.5元；美團（3690）跌2.9%，報78.8元；阿里巴巴（9988）跌2.66%，報139.1元；京東（9618）跌2.49%，報101.8元；百度（9888）跌2.67%，報120.4元；小米（1810）跌4.59%，報33.3元；快手（1024）跌2.71%，報61.15元；網易（9999）升0.73%，報180.5元。