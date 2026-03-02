熱門搜尋:
伊朗局勢 二手樓 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-02 10:12
更新：2026-Mar-02 16:25

恒生指數跌570點　守住二萬六　三桶油逆市升(更新)

分享：
恒生指數低開55點，報27,210點。(資料圖片)

恒生指數裂口低開324點，報26,305點。(資料圖片)

adblk4

美國及以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，市場避險情緒再度升溫。恒指今日（2日）裂口低開324點，報26,305點。恒指低開低走，跌幅曾一度擴大至747點，低見25,882點，之後跌幅收窄，半日跌420點，報26,209點，二萬六失而復得。恒指午後初段維持逾400點跌幅，其後跌幅再度擴大至逾500點，在兩萬六附近爭持，最終跌570點，收報26,059點，守住二萬六，成交3,576.79億元。國指跌157點，報8,701點；科指跌148點，報4,989點。

科技股向下，騰訊（700）跌0.77%，報514元；美團（3690）跌4.62%，報77.4元；阿里巴巴（9988）跌4.55%，報136.4元；京東（9618）跌2.97%，報101.3元；百度（9888）跌4.2%，報118.5元；小米（1810）跌5.04%，報33.14元；快手（1024）跌3.34%，報60.75元；網易（9999）跌1.06%，報177.3元。

adblk5

滙控（005）跌5.16%，報139.7元；渣打（2888）跌6.5%，報185.6元。

泡泡瑪特（9992）跌2.09，報225元。

金價重上每盎司5,300美元，紫金礦業（2899）升2.31%，報46.04元；紫金黃金國際（2259）升4.71%，報244.9元。

中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）升5.61%，報26.74元；中石油（857）升4.09%，報9.93元；中石化（386）升2.57%，報5.59元。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務