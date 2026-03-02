恒生指數跌570點　守住二萬六　三桶油逆市升(更新)

美國及以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，市場避險情緒再度升溫。恒指今日（2日）裂口低開324點，報26,305點。恒指低開低走，跌幅曾一度擴大至747點，低見25,882點，之後跌幅收窄，半日跌420點，報26,209點，二萬六失而復得。恒指午後初段維持逾400點跌幅，其後跌幅再度擴大至逾500點，在兩萬六附近爭持，最終跌570點，收報26,059點，守住二萬六，成交3,576.79億元。國指跌157點，報8,701點；科指跌148點，報4,989點。

科技股向下，騰訊（700）跌0.77%，報514元；美團（3690）跌4.62%，報77.4元；阿里巴巴（9988）跌4.55%，報136.4元；京東（9618）跌2.97%，報101.3元；百度（9888）跌4.2%，報118.5元；小米（1810）跌5.04%，報33.14元；快手（1024）跌3.34%，報60.75元；網易（9999）跌1.06%，報177.3元。