伊朗局勢｜金價重上5300美元　陳茂波：金價在短期內受中東局勢影響

陳茂波周日（1日）在無綫節目《講清講楚》中表示，香港與伊朗的直接貿易不多，但戰事對環球造成很大不確定性，估計市場波動比較大，但港府已有足夠「預案」應對。陳茂波提及，預計油價及金價在短期內或受影響，政府亦正評估國際貿易的運輸成本。

隨著美國和以色列周末襲擊伊朗，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，伊朗報復空襲中東多地。地緣政治局勢緊張，加劇市場避險情緒。現貨金連續數日逼近每盎司5,200美元水平後，周一（2日）亞洲交易時段重上每盎司5,300美元水平，曾逼近5,400美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,332美元。

Natixis近日的報告指，一旦美國與伊朗的對峙升級，在襲擊開始後兩周內，金價可能達到每盎司5,500至5,800美元。Natixis亦補充，避險需求很少帶來持續上漲，一旦衝突穩定，金價漲幅可能只需數天便完全回吐，惟該行認為中東危機或持續1個月，目前仍有進一步上升空間。

現貨金價雖然在1月底從歷史高位回落，但今年內金價仍升逾兩成。

現貨白銀曾升穿96美元

受中東局勢影響，現貨白銀在今早升穿每盎司96美元，現回落至每盎司93美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司93.49美元。除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格都上升，現貨鉑金上升至每盎司2,360美元水平；現貨鈀金亦升至每盎司1,800美元水平。