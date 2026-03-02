伊朗局勢｜據報油輪遇襲　國際油價曾升逾一成　布油曾升穿80美元

據報霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，國際油價曾升逾一成。(資料圖片)

美國與以色列對伊朗發起軍事打擊，據報霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，市場憂慮石油供應受影響，帶動油價顯著飆升。自上周六起，經霍爾木茲海峽的石油、天然氣，以及其他貨物運輸全面中斷，而該海峽承擔全球20%以上的原油運輸量。

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）周日（1日）公布，同意將從4月起每日增產20.6萬桶原油，增產幅度不及全球供應量的0.2%。外電引述消息人士報道，OPEC+曾討論每日增加13.7萬桶至54.8萬桶不等的方案。

外電又引述消息人士指，利雅得在過去數周已持續增加石油生產和出口，為美國對OPEC+成員伊朗的軍事行動作準備。

花旗分析師認為，在其基準預測，至少在未來一周，布蘭特期油將於每桶80至90美元區間波動，並預期這場衝突能在未來一至兩周內平息。巴克萊銀行的分析師亦預測，油價可能升至100美元。