伊朗局勢｜據報油輪遇襲　國際油價曾升逾一成　布油曾升穿80美元

美國與以色列對伊朗發起軍事打擊，據報霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，市場憂慮石油供應受影響，帶動油價顯著飆升。自上周六起，經霍爾木茲海峽的石油、天然氣，以及其他貨物運輸全面中斷，而該海峽承擔全球20%以上的原油運輸量。
國際油價上升，今日（2日）WTI曾一度升至每桶75.33美元，升12.4%；較早時，每桶報70.69美元，升5.5%。倫敦布蘭特期油曾一度觸及每桶82.37美元，升13%；較早時，每桶報77.07美元，升5.7%。
石油輸出國組織及盟友（OPEC+）周日（1日）公布，同意將從4月起每日增產20.6萬桶原油，增產幅度不及全球供應量的0.2%。外電引述消息人士報道，OPEC+曾討論每日增加13.7萬桶至54.8萬桶不等的方案。
外電又引述消息人士指，利雅得在過去數周已持續增加石油生產和出口，為美國對OPEC+成員伊朗的軍事行動作準備。
花旗分析師認為，在其基準預測，至少在未來一周，布蘭特期油將於每桶80至90美元區間波動，並預期這場衝突能在未來一至兩周內平息。巴克萊銀行的分析師亦預測，油價可能升至100美元。
資深OPEC分析師、RBC的Helima Croft表示，中東領導人已警告華府，對伊朗開戰可能導致油價飆升至每桶超過100美元，而由於沙特阿拉伯以外缺乏實際生產能力，任何OPEC增產行動對市場的影響將相當有限。