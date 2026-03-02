先施上環舖年底約滿 連鎖藥房頂租 126年百貨恐剩一間

零售業近年受網購及北上消費等因素衝擊，經營挑戰日增，126年品牌、本地老牌百貨公司「先施百貨」，繼擁有30年歷史的深水埗分店於年初結業後，其上環分店亦傳出於年底租約期滿後退場，據報該店店址將由連鎖藥妝店接手，若屬實，先施只會餘下旺角一間店舖。
有報道引市場消息指出，先施（00244）現時位於上環李寶椿大廈地下逾1.2萬方呎分店的租約雖然今年底才到期，但已提早遭其他行業商戶以每月約80萬元預租，明年1月起進駐，意味先施上環店將於年底前結業。據了解，舖位由正申請在港上市的本地藥妝零售商龍豐集團租用，料月租約80萬元，呎租約66元，較先施2013年的月租高位下挫34.4%。
據報龍豐月租80萬早10個月預租
上述舖位位於德輔道中189號李寶椿大廈地下，建築面積約12082方呎，先施在2013年起開業，月租高達122萬元，及後於2016年中獲業主提早半年續租，並獲減租26.2%至90萬元續租，呎租降至約74元。
資料顯示，先施於1900年創立，是香港首間華資百貨公司，首間店舖開設在中環皇后大道中172號，一直由馬氏家族成員經營，2020年起將生意售予中資公司偉祿集團，百年家族生意告一段落。先施輝煌時期全港曾有6間分店，現時只餘下上環李寶椿大廈地下及旺角瓊華中心分店，當年底上環分店租約期滿後，便只會餘下旺角一間店舖。