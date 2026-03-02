伊朗局勢｜伊朗9成石油出口中國 安本：俄油可部分抵銷 長遠經濟風險將顯著增加

美國與以色列早前針對伊朗展開聯合軍事行動，伊朗隨即展開大規模武力報復。針對美國和以色列對伊朗發動空襲後的經濟和市場影響，安本投資新興市場經濟師Michael Langham分析，假設基本情境美國和以色列的空襲持續數日至最多一周。預期伊朗維持導彈和無人機報復性打擊的能力迅速減弱，伊朗政權遭受重創，但仍在堅持支撐，內部反對派亦最終被鎮壓。油價在一周左右後或從高點回落，全球宏觀經濟前景不會受到顯著影響，儘管風險的敏感性有所上升。

石油供應方面，Michael Langham表示目前所有非伊朗船隻在霍爾木茲海峽的航行都已停止，部分航運公司也暫停了紅海的運輸。因此全球能源供應在短期內受到的干擾相當嚴重。這顯然增加了油價上漲的風險(即超過80美元/桶)。石油輸出國組織已宣布計劃在4月將日產量提高200桶，而且關鍵因素在於，特朗普政府在11月美國中期選舉前並不打算引發全球油價波動。 對亞洲而言，約80%經由霍爾木茲海峽輸送的石油和天然氣都供應亞洲，而中國是伊朗石油的最大買家(佔90%)。最初對市場的影響，可能為美元走強、貴金屬價格上漲，以及能源進口國貨幣承壓(印度盧比、韓圜、新加坡元、日圓、菲律賓比索)。

對中國而言，鑑於其石油儲量估計在10億到15億桶之間，供應中斷對宏觀經濟的影響有限。伊朗每天向中國非國營煉油廠輸送150萬至160萬桶石油，部分可由俄羅斯石油抵銷。風險在於伊朗石油供應中斷和/或霍爾木茲海峽的供應長期中斷，這將顯著增加印度和中國宏觀經濟前景的風險。 鑑於此次能源價格的最初飆升可能只是暫時的供應衝擊，日本央行應該不會過度關注。事實上，日本央行副行長(3月2日)的演講、行長植田和男(3月3日)的演講以及3月5日公佈的初步工資談判結果，都將導致日元和利率出現更大的波動。即使有油價風險，我們對政策利率的看法依然不變，預計未來幾周主要亞洲區內的央行(馬來西亞國家銀行、日本央行、印尼央行)將維持關鍵政策利率不變。