調查：港人對美股樂觀 近8成人重倉大型科技美股

嘉信理財香港發布最新《香港投資者美國市場投資調查》，調查結果顯示，投資者尤其是年輕及高收入群組對美股興趣濃厚，其中有半數受訪者表示「樂觀」，惟投資有過度集中的風險，77%受訪者集中持倉大型科技美股，例如蘋果、微軟、Alphabet (谷歌母公司) 及特斯拉等，67%受訪者配置於科技板塊。另外，亦有53%受訪者對對港股感到「樂觀」，略高於美國市場。

調查又發現，樂觀情緒未有完全轉化為投資行動。近九成(89%)受訪者有投資港股，但僅44%持有美股。調查結果顯示市場情緒與投資行為之間存在明顯落差，反映現有及潛在投資者均面對不同障礙。對於尚未投資美國市場的受訪者，4成人表示對美國市場缺乏認知或認識不足，3成人偏好本地投資。