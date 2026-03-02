調查：港人對美股樂觀 近8成人重倉大型科技美股

嘉信理財香港發布最新《香港投資者美國市場投資調查》，調查結果顯示，投資者尤其是年輕及高收入群組對美股興趣濃厚，其中有半數受訪者表示「樂觀」，惟投資有過度集中的風險，77%受訪者集中持倉大型科技美股，例如蘋果、微軟、Alphabet (谷歌母公司) 及特斯拉等，67%受訪者配置於科技板塊。另外，亦有53%受訪者對對港股感到「樂觀」，略高於美國市場。
調查又發現，樂觀情緒未有完全轉化為投資行動。近九成(89%)受訪者有投資港股，但僅44%持有美股。調查結果顯示市場情緒與投資行為之間存在明顯落差，反映現有及潛在投資者均面對不同障礙。對於尚未投資美國市場的受訪者，4成人表示對美國市場缺乏認知或認識不足，3成人偏好本地投資。
調查認為，資訊落差及對港股市場的偏好，正局限投資者作出更廣泛的國際市場分散投資部署。至於對參與美國市場的投資者而言，其主要顧慮在於地緣政治風險(40%)及市場波動(39%)，反映在全球不明朗因素持續下，投資者態度審慎。
而在投資組合配置方面，數據顯示香港投資者明顯偏好投資股票。在所有受訪者當中，79%將股票列為首選投資工具，其次為債券及定息產品(47%)，以及交易所買賣基金(39%)，此三類均屬他們的三大持倉類別。值得留意的是，高收入投資者在調查的六類資產類別中，平均持有3.1種不同投資產品，較低收入組別(月入2萬至3萬港元)，他們投資明顯更多元化。