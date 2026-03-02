新資本投資者入境計劃兩年里程碑，預計吸資約950億

新資本投資者入境計劃自2024年3月推出，吸引全球高淨值人士連同資本流入香港。截至上月底，投資推廣署共接獲近3,200宗申請，所有申請預計將為香港帶來約950億港元的投資金額，鞏固香港作為國際財富管理中心的領先地位。 為響應市場需求，政府持續優化新計劃的安排。考慮到業界的意見，新計劃於今年3月1日起更新控股公司條件，容許申請人可使用成立少於半年的合資格私人控股公司作出投資規定審查申請，不設最少成立期，為投資者提供更具彈性的資產配置選擇。

就「投資組合」的推展工作方面，投資推廣署正積極配合香港投資管理有限公司的工作，「2025資金組別」亦於本季度展開資本配置，投入金額超過30億港元。這批資金將策略性地投入各種投資主題包括人工智能應用場景、可持續科技、材料科學、生物科技等，不僅為香港經濟注入新動力，亦有助推動本地創新科技生態圈的發展，促進企業成長，並提升香港在亞洲以至全球的競爭力。

入境事務處處長郭俊峯表示：「香港積極推行多元化的人才入境計劃，我們很高興看到市場對新計劃反應熱烈。該計劃與其他入境計劃相輔相成，發揮協同效應，吸引全球優秀人才與資金來港，為香港的持續發展與長遠競爭力注入新動能。」 相信可帶動高端及日常消費 投資推廣署署長劉凱旋表示：「新計劃的投資者來港後，除本身帶來可觀資本流入外，亦會在房地產、餐飲、零售、教育及生活服務等範疇產生連鎖效應，帶動高端及日常消費，間接為本地中小企及專業服務界創造經濟效益。新計劃亦為本地創科產業注入了新動力，尤其投資組合涵蓋創科及其他策略性領域，為初創企業和科研項目提供資金支持，推動創新成果商品化及產業化，進一步推動香港成為亞洲創科樞紐。」