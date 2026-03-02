PAObank新客定存推15厘息優惠。

PAObank宣布，由即日起至2026年3月31日期間，客戶於個人銀行手機應用程式的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，被推薦人為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間即享1個月港元15厘定存，存款金額上限更加碼至10萬港元。

被推薦人只要於推廣期內成功開戶並完成1萬港元或以上定期存款，推薦人即可獲500港元現金獎賞，最高可累積至10,000港元現金獎賞(即計算最多20位成功推薦)。於推廣期內，推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可額外獲得2,888港元、1,888港元以及888港元現金獎賞，總獎賞高達12,888港元。