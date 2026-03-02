PAObank新客定存推15厘息優惠。

PAObank宣布，由即日起至2026年3月31日期間，客戶於個人銀行手機應用程式的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，被推薦人為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間即享1個月港元15厘定存，存款金額上限更加碼至10萬港元。
被推薦人只要於推廣期內成功開戶並完成1萬港元或以上定期存款，推薦人即可獲500港元現金獎賞，最高可累積至10,000港元現金獎賞(即計算最多20位成功推薦)。於推廣期內，推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可額外獲得2,888港元、1,888港元以及888港元現金獎賞，總獎賞高達12,888港元。
此外，由即日起至2026年3月31日，全新合資格客戶憑推薦碼【PR2026】開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，存款金額上限同樣升級至10萬港元，可享12厘年利率。
另外，存入合資格港元新資金，敘造3個月港元定存，即可享有3厘年利率；敘造6個月港元定存更可享2.9厘。存款金額上限達100萬港元，名額有限，額滿即止。
外幣兌換定存限時優惠方面，於PAObank個人銀行手機應用程式的「美元定期存款」頁面內，鎖定帶有「外幣兌換優惠」標籤的定存產品，7日定存達12.6厘、14日定存達8厘、1個月定存達5.8厘、3個月定存達4.2厘。