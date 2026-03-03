金油齊漲 港股捱沽 3月開局 險守兩萬六

中東局勢動盪，拖累亞洲股市普遍受壓。恒生指數低開低走，曾最多挫747點，失守100天線，收市前兩萬六關口失而復得，昨收報26,059點，跌570點或2.1%，成交金額3,576億元，見逾一個月最多，北水淨流入增至162億元。另外，市場關注霍爾木茲海峽航運中斷，影響原油等能源供應，紐約期油及布蘭特期油一度抽升逾10%。

日經平均指數昨跌近1.4%，結束四連升，收報58,087點。台灣股市曾跌逾2%，收市跌幅收窄至0.9%，報35,095點。美股三大指數昨晚開市早段均低開約1%至1.6%，道指跌約1.2%，報48,377點。