金油齊漲 港股捱沽 3月開局 險守兩萬六

中東局勢動盪，拖累亞洲股市普遍受壓。恒生指數低開低走，曾最多挫747點，失守100天線，收市前兩萬六關口失而復得，昨收報26,059點，跌570點或2.1%，成交金額3,576億元，見逾一個月最多，北水淨流入增至162億元。另外，市場關注霍爾木茲海峽航運中斷，影響原油等能源供應，紐約期油及布蘭特期油一度抽升逾10%。
日經平均指數昨跌近1.4%，結束四連升，收報58,087點。台灣股市曾跌逾2%，收市跌幅收窄至0.9%，報35,095點。美股三大指數昨晚開市早段均低開約1%至1.6%，道指跌約1.2%，報48,377點。
88隻藍籌股中，有76隻下跌，當中京東健康(6618)、滙豐控股(005)、舜宇光學(2382)、小米集團(1810)及中芯國際(981)跌5%或以上。滙控以全日低位139.7元收市；小米錄「五連跌」，收報33.14元，見逾一年低位。阿里巴巴(9988)、美團(3690)及百度(9888)挫逾4%。
「三桶油」逆市升 中港石油飆1倍
市場憂慮原油供應，刺激油價急升，利好相關股份，中海油(883)、中石油(857)及中石化(386)升2.6%至5.6%；從事石油服務的中港石油(632)漲逾1.5倍。
瑞銀稱，若石油供應出現實質供應中斷，或推高倫敦期油每桶突破120美元。巴克萊認為，供應中斷威脅下，布蘭特期油或升至每桶100美元。中信里昂指出，油價升至每桶100美元的可能性較低，因緊張局勢主要局限於伊朗，未有蔓延至中東其他產油國。花旗則估計，在未來一周油價將在80至90美元水平徘徊。
金價曾逼近今年1月底歷史高位
市場避險情緒升溫，國際金銀價在亞洲市均走高。現貨金價曾升穿5,400美元關口，逼近1月底創下的5,595美元歷史高位；現貨白銀亦曾升6%。