恒生指數半日跌74點　失守二萬六　MINIMAX績後升近18%(更新)

中東戰火持續，美伊雙方均未有停火跡象，但美股隔晚先挫後回穩。恒指今日（3日）反彈高開324點，報26,190點。恒指高開後，升幅不斷收窄，最多倒跌151點，低見25,907點，其後在兩萬六附近爭持，半日再跌74點，報25,985點，失守二萬六，成交1,875.65億元。國指跌26點，報8,675點；科指跌50點，報4,938點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.68%，報517.5元；美團（3690）跌1.23%，報76.45元；阿里巴巴（9988）升0.44%，報137元；京東（9618）升0.49%，報101.8元；百度（9888）升0.08%，報118.6元；小米（1810）跌3.02%，報32.14元；快手（1024）跌0.25%，報60.6元；網易（9999）升2.59%，報181.9元。
滙控（005）跌0.5%，報139元；渣打（2888）跌2.21%，報181.5元。
人工智能（AI）公司MINIMAX（100）周一公布上市後首份業績，去年虧損18.7億美元，按年擴大3倍，股價升17.81%，報886.5元。
泡泡瑪特（9992）跌4.71%，報214.4元。
金價重上每盎司5,300美元，紫金礦業（2899）跌4%，報44.2元；紫金黃金國際（2259）跌5.56%，報231.2元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）升2.32%，報27.36元；中石油（857）升4.03%，報10.33元；中石化（386）跌1.79%，報5.49元。