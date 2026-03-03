恒生指數半日跌74點　失守二萬六　MINIMAX績後升近18%(更新)

中東戰火持續，美伊雙方均未有停火跡象，但美股隔晚先挫後回穩。恒指今日（3日）反彈高開324點，報26,190點。恒指高開後，升幅不斷收窄，最多倒跌151點，低見25,907點，其後在兩萬六附近爭持，半日再跌74點，報25,985點，失守二萬六，成交1,875.65億元。國指跌26點，報8,675點；科指跌50點，報4,938點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.68%，報517.5元；美團（3690）跌1.23%，報76.45元；阿里巴巴（9988）升0.44%，報137元；京東（9618）升0.49%，報101.8元；百度（9888）升0.08%，報118.6元；小米（1810）跌3.02%，報32.14元；快手（1024）跌0.25%，報60.6元；網易（9999）升2.59%，報181.9元。