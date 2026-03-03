恒生指數反彈高開130點　MINIMAX績後高開近一成

中東戰火持續，美伊雙方均未有停火跡象，但美股隔晚先挫後回穩。恒指今日（3日）反彈高開324點，報26,190點。國指高開42點，報8,744點；科指高開29點，報4,452點。
科技股個別發展，騰訊（700）高開0.78%，報518元；美團（3690）低開0.19%，報77.25元；阿里巴巴（9988）高開1.91%，報139元；京東（9618）高開0.79%，報102.1元；百度（9888）高開0.76%，報119.4元；小米（1810）平開，報33.14元；快手（1024）高開0.82%，報61.25元；網易（9999）高開1.18%，報179.4元。
滙控（005）高開0.5%，報140.4元；渣打（2888）高開0.11%，報185.8元。
人工智能（AI）公司MINIMAX周一公布上市後首份業績，去年虧損18.7億美元，按年擴大3倍，股價高開9.97%，報827.5元。
泡泡瑪特（9992）高開0.89%，報227元。
金價重上每盎司5,300美元，紫金礦業（2899）高開1%，報46.5元；紫金黃金國際（2259）低開0.16%，報244.4元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）高開0.22%，報26.8元；中石油（857）高開0.6%，報9.99元；中石化（386）平開，報5.59元。