恒生指數跌291點　失守二萬六　MINIMAX績後升近一成(更新)

中東戰火持續，美伊雙方均未有停火跡象，但美股隔晚先挫後回穩。恒指今日（3日）反彈高開324點，報26,190點。恒指高開後，升幅不斷收窄，其後在兩萬六附近爭持，半日再跌74點，報25,985點，失守二萬六。恒指午後跌幅擴大，尾市一度最多跌332點，低見25,727點，最終跌291點，收報25,768點，成交3705.45億元。國指跌93點，報8,608點；科指跌112點，報4,876點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.68%，報510.5元；美團（3690）跌2.26%，報75.65元；阿里巴巴（9988）跌1.17%，報134.8元；京東（9618）跌0.89%，報100.4元；百度（9888）跌1.01%，報117.3元；小米（1810）跌4.71%，報31.58元；快手（1024）跌0.82%，報60.25元；網易（9999）升1.41%，報179.8元。