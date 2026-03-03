伊朗局勢｜據報伊朗封鎖霍爾木茲海峽　摩通：油價或升穿100美元大關

伊朗革命衛隊顧問Ebrahim Jabari在國家電視台表示，霍爾木茲海峽已關閉，伊朗將向所有試圖通過的船隻開火。油價方面，布蘭特期油曾一度急升13%，觸及每桶82.37美元，較早時每桶報79.17美元；WTI期油周一升逾5%至71.23美元，較早時每桶報72.2美元。

全球兩成的石油及液化天然氣須經過霍爾木茲海峽，運往中國、印度及日本等市場，令市場憂慮能源供應受影響。據彭博引述消息報道，沙特阿美（Saudi Aramco）位於波斯灣的最大煉油廠拉斯塔努拉(Ras Tanura)遭無人機襲擊，其後暫停運營，也進一步推高油價。