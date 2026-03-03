伊朗局勢｜據報伊朗封鎖霍爾木茲海峽　摩通：油價或升穿100美元大關

伊朗革命衛隊顧問Ebrahim Jabari在國家電視台表示，霍爾木茲海峽已關閉，伊朗將向所有試圖通過的船隻開火。油價方面，布蘭特期油曾一度急升13%，觸及每桶82.37美元，較早時每桶報79.17美元；WTI期油周一升逾5%至71.23美元，較早時每桶報72.2美元。
全球兩成的石油及液化天然氣須經過霍爾木茲海峽，運往中國、印度及日本等市場，令市場憂慮能源供應受影響。據彭博引述消息報道，沙特阿美（Saudi Aramco）位於波斯灣的最大煉油廠拉斯塔努拉(Ras Tanura)遭無人機襲擊，其後暫停運營，也進一步推高油價。
摩通：布蘭特原油價格或升穿100美元大關
摩根大通表示，即使霍爾木茲海峽僅受阻3至4周，也可能迫使海灣合作委員會成員國關閉石油生產，並將布蘭特原油價格推高至每桶100美元以上。
摩根士丹利則將第二季布蘭特油價上調至每桶80美元。花旗銀行分析師Max Layton則預計，布蘭特期油在未來一周將徘徊於80至90美元區間。彭博早前分析稱，霍爾木茲海峽被封鎖，將令油價上升至每桶108美元。
彭博：中國和印度或向俄羅斯購入原油
彭博經濟師亦提及，伊朗原油約99%是向中國出口，如果伊朗原油供應中斷，中國煉油商將受到影響，預計中國將失去另一個廉價原油來源，而隨著印度和中國的需求可能轉向大幅折扣的烏拉爾原油，俄羅斯有望從中受惠，這將緩解俄羅斯因原油價格下跌而面臨的部分壓力。
安本投資新興市場經濟師Michael Langham分析指，霍爾木茲海峽遭封閉，全球能源供應在短期內受到的干擾相當嚴重，顯然增加了油價上漲的風險。