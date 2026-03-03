FM財自 | 美股港股後市不容樂觀

3月開局首日（0302），恒指跌逾2%收市，早段一度跌逾700點收市險守26000點，受到中東在假日中開戰，全球主要指數週一低開低走一段，美股指數期貨在盤前重挫，但美股正式開市瞬間V彈，至收市道指只微跌73點，納指100倒升80點收市，美股V彈小奇蹟日的情況，市場早已見怪不怪。

不過美國未來仍然要面對經濟及板塊輪動的循環週期，筆者仍然維持對美股今年的看法是見頂後輾轉下跌的節奏，昨天奇蹟日的情況，是戰前的空倉回補，或俗稱夾淡所致，美股即使逃過這次因戰爭而引發的重挫，未來仍然要回落居多，今天納指及道指期貨再度下跌。