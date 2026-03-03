FM財自 | 美股港股後市不容樂觀

3月開局首日（0302），恒指跌逾2%收市，早段一度跌逾700點收市險守26000點，受到中東在假日中開戰，全球主要指數週一低開低走一段，美股指數期貨在盤前重挫，但美股正式開市瞬間V彈，至收市道指只微跌73點，納指100倒升80點收市，美股V彈小奇蹟日的情況，市場早已見怪不怪。
不過美國未來仍然要面對經濟及板塊輪動的循環週期，筆者仍然維持對美股今年的看法是見頂後輾轉下跌的節奏，昨天奇蹟日的情況，是戰前的空倉回補，或俗稱夾淡所致，美股即使逃過這次因戰爭而引發的重挫，未來仍然要回落居多，今天納指及道指期貨再度下跌。
港股今天（0303）開市早段受上證指數漲破10餘年新高及美股隔晚回升的激勵而高開，然而高開百餘點後跟隨美指期貨及A股回調而走低一段，上午時段已有兩次高低起伏的震盪。
3月初正式跌破頸線
自1月29日恒指高見28056點之後，整個2月份在千餘點之間漲跌徘徊，3月初正式跌破恒指頭肩頂的頸線26300點後，未來向下的情況似更加明確，除非恒指又重上26500點之上。
筆者最早是在1月30日在此欄寫港股分析：興奮之餘提防逆轉，之後多次下跌至26300點後回升，27200點至27400點演變成恒指右肩，3月初正式跌破頸線26300點。雖然筆者過去對技術型態不會過信，但對於太明顯的型態還是值得尊重的。
