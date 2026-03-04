亞股受壓 恒指未止跌 兩個月低位收市

中東局勢有惡化跡象，加上霍爾木茲海峽航運癱瘓等消息，市場恐懼情緒升溫，亞太區股市昨日普遍下挫，其中南韓股市急挫7.2%，創逾一年半以來最大單日跌幅。恒生指數則高開低走，午後最多跌332點，最終挨近低位收市，報25,768點，失守兩萬六關口，見兩個月低位，連跌兩個交易日共861點或3.24%。

除韓國股市急挫外，日經平均指數大瀉1,778點或3.06%；上證綜合指數及深證成分指數分別跌0.97%及3.24%。

國企股指數全日跌1.07%，恒生科技指數挫2.26%。大市成交金額增至3,705億元，按日多3.6%，惟北水流入降至約60億元。88隻藍籌股中，67隻下跌，4隻無升跌。消費股捱沽，泡泡瑪特(9992)及李寧(2331)齊挫逾5%，海底撈(6862)及周大福(1929)跌3.5%及4.8%。黃金股見回吐，山東黃金(1787)、老鋪黃金(6181)、紫金礦業(2899)及招金礦業(1818)跌幅介乎5%至6.3%。