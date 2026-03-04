恒生指數低開298點　紫金系低開逾3%

中東戰火持續，美伊雙方均未有停火跡象，美國三大指數隔晚急挫後，跌幅收窄。恒指兩連跌，累跌逾800點後，今日（4日）低開298點，報25,469點。國指低開91點，報8,516點；科指低開60點，報4,816點。
科技股向下，騰訊（700）低開0.88%，報506元；美團（3690）低開1.32%，報74.65元；阿里巴巴（9988）低開2.67%，報131.2元；京東（9618）低開1.1%，報99.3元；百度（9888）低開2.3%，報114.6元；小米（1810）低開0.38%，報31.46元；快手（1024）低開1.33%，報59.45元；網易（9999）平開，報179.8元。
國際金價曾失守5,000美元，紫金礦業（2899）低開3.28%，報41.8元；紫金黃金國際（2259）低開3.13%，報217元。
滙控（005）低開2.06%，報133元；渣打（2888）低開2.02%，報174.4元。
泡泡瑪特（9992）低開0.75%，報211元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）低開0.58%，報27.44元；中石油（857）低開0.1%，報10.42元；中石化（386）低開0.18，報5.43元。