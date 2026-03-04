恒生指數半日跌717點　險守二萬五　紫金系跌逾4%(更新)

中東戰火持續，美伊雙方均未有停火跡象，美國三大指數隔晚急挫後，跌幅收窄。恒指兩連跌累跌逾800點後，今日（4日）低開298點，報25,469點。恒指低開後，中午前曾跌最多804點，低見24,963點，曾失守二萬五，半日跌717點，報25,051點，成交2,076億元。國指跌206點，報8,401點；科指跌95點，報4,781點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.57%，報502.5元；美團（3690）跌1.85%，報74.25元；阿里巴巴（9988）跌4.23%，報129.1元；京東（9618）跌4.08%，報96.3元；百度（9888）跌2.73%，報114.1元；小米（1810）升1.46%，報32.04元；快手（1024）跌2.32%，報58.85元；網易（9999）升0.67，報181元。
國際金價曾失守5,000美元，紫金礦業（2899）跌4.4%，報41.32元；紫金黃金國際（2259）跌4.46%，報214元。
滙控（005）跌3.68%，報130.8元；渣打（2888）跌0.84%，報176.5元。
泡泡瑪特（9992）跌3.01%，報206.2元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）跌3.91%，報26.52元；中石油（857）跌4.41%，報9.97元；中石化（386）跌4.41%，報5.2元。