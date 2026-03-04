伊朗局勢｜國際油價收市升幅收窄　特朗普指為油輪提供護航

伊朗國營傳媒報道，革命衛隊周一（2日）宣布，已封鎖霍爾木茲海峽，警告將對任何試圖經過的船隻開火，又揚言將攻擊石油輸送管，不會讓一滴石油離開中東地區。美國總統特朗普周二（3日）在社交媒體表示，美國海軍將護航途經霍爾木茲海峽的油輪。國際期油價格一度升近一成，在特朗普表示為油輪提供護航後，油價收市升幅收窄。

油價方面，布蘭特期油曾升近一成，一度觸及每桶85.12美元，及後回落收市報81.4美元，升4.71%，較早時每桶報82.2美元；WTI期油亦曾升近一成，一度觸及每桶77.97美元，收市報75.54美元，升6.05%，較早時每桶報75.1美元。