伊朗局勢｜國際油價收市升幅收窄　特朗普指為油輪提供護航

伊朗國營傳媒報道，革命衛隊周一（2日）宣布，已封鎖霍爾木茲海峽，警告將對任何試圖經過的船隻開火，又揚言將攻擊石油輸送管，不會讓一滴石油離開中東地區。美國總統特朗普周二（3日）在社交媒體表示，美國海軍將護航途經霍爾木茲海峽的油輪。國際期油價格一度升近一成，在特朗普表示為油輪提供護航後，油價收市升幅收窄。
油價方面，布蘭特期油曾升近一成，一度觸及每桶85.12美元，及後回落收市報81.4美元，升4.71%，較早時每桶報82.2美元；WTI期油亦曾升近一成，一度觸及每桶77.97美元，收市報75.54美元，升6.05%，較早時每桶報75.1美元。
摩通：布蘭特原油價格或升穿100美元大關
摩根大通表示，即使霍爾木茲海峽僅受阻3至4周，也可能迫使海灣合作委員會成員國關閉石油生產，並將布蘭特原油價格推高至每桶100美元以上。
摩根士丹利則將第二季布蘭特油價上調至每桶80美元。花旗銀行分析師Max Layton則預計，布蘭特期油在未來一周將徘徊於80至90美元區間。彭博早前分析稱，霍爾木茲海峽被封鎖，將令油價上升至每桶108美元。
高盛研究報告則指，中東局勢令布蘭特原油每桶價格上升約10美元。
新華社：攻擊伊朗影響全球市場大於委內瑞拉
新華社發表題為《美以伊戰事如何影響全球經濟》的分析文章表示，伊朗是繼委內瑞拉後，美國今年對主要產油國實施的軍事行動，但這次的全球市場影響遠大於前者