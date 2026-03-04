MPF｜GUM：2月強積金人均賺3728元

股票基金方面，GUM指，2月表現最佳的是日本股票基金，升8.2%，以及亞洲股票基金，升6.7%；日、韓、台三地繼續受益於科技巨頭的 AI 資本開支，持續吸引資金流入。最差的則為香港股票基金，下跌 2.5%，以及香港股票基金（追蹤指數），下跌 3.0%，主要受中港科技股拖累。

股票成分較高的混合資產基金表現較突出

混合資產基金方面，GUM表示，股票成分較高的混合資產基金表現較突出，「混合資產基金（80%至100%股票）」回報最佳，單月升幅2.7%。回報最落後是俗稱「懶人基金」「預設投資策略」旗下的「65歲後基金」，僅升1.5%，此類基金專為退休人士設計，因此債券比例較高，而受惠於股市上漲的幅度相對有限。

通脹緩和及美元下行有利債券

固定收益基金指數方面，2月整體回報微升0.5%。GUM指，環球通脹緩和及美元的下行趨勢不變，繼續有利債券價格，因此升幅榜前位的固定收益基金種類均是債券基金。其中，「港元債券基金」表現最佳，單月升1.6%。