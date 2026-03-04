MPF｜GUM：2月強積金人均賺3728元

強積金顧問公司GUM表示，2月份強積金人均賺3,728元，年初至今人均賺14,813元。
期內，三大主要指數中，股票基金指數升0.6%；混合資產基金指數升2.2%；固定收益基金指數升0.5%。
日本股票基金2月表現最佳
股票基金方面，GUM指，2月表現最佳的是日本股票基金，升8.2%，以及亞洲股票基金，升6.7%；日、韓、台三地繼續受益於科技巨頭的 AI 資本開支，持續吸引資金流入。最差的則為香港股票基金，下跌 2.5%，以及香港股票基金（追蹤指數），下跌 3.0%，主要受中港科技股拖累。
股票成分較高的混合資產基金表現較突出
混合資產基金方面，GUM表示，股票成分較高的混合資產基金表現較突出，「混合資產基金（80%至100%股票）」回報最佳，單月升幅2.7%。回報最落後是俗稱「懶人基金」「預設投資策略」旗下的「65歲後基金」，僅升1.5%，此類基金專為退休人士設計，因此債券比例較高，而受惠於股市上漲的幅度相對有限。
通脹緩和及美元下行有利債券
固定收益基金指數方面，2月整體回報微升0.5%。GUM指，環球通脹緩和及美元的下行趨勢不變，繼續有利債券價格，因此升幅榜前位的固定收益基金種類均是債券基金。其中，「港元債券基金」表現最佳，單月升1.6%。
GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，強積金表現連續兩個月由亞洲區的基金領漲，其中日本股票基金2月升幅達8.2%，成為全類別冠軍，主要推升因素為日本首相高市早苗領導的自民黨選舉大勝，帶來政治穩定期，市場看好其大規模財政擴張政策，特別針對半導體、AI及核融合等戰略產業投資。
GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，強積金年初至今，亞洲股票基金上漲逾15.9%，繼續受益於AI推升的記憶體及半導體需求。