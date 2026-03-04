金價走勢｜現貨金急跌後反彈重上5100美元

伊朗革命衛隊周一（2日）宣布，已封鎖霍爾木茲海峽又揚言不會讓一滴石油離開中東地區。特朗普周二（3日）表示，將護航途經霍爾木茲海峽的油輪。金價在連升4日，曾高見每盎司5,400美元水平後，周二（3日）一度大瀉近5%，曾失守5,000美元大關，在今日（4日）重上5,100美元水平。

現貨金價在紐約交易時段下，曾一度失守每盎司5,000美元關口，低見4996.15美元，急挫逾5%，其後在今日亞洲交易時段回升至5,100美元，較早時報每盎司5,167美元。

據金融時報報道，杜拜是全球的金條運輸中心，去年約占全球黃金流通量兩成，包括在非洲開採、再運往阿聯精煉的黃金，以及從歐洲運往亞洲、經由杜拜轉運的黃金。