金價走勢｜現貨金急跌後反彈重上5100美元

伊朗革命衛隊周一（2日）宣布，已封鎖霍爾木茲海峽又揚言不會讓一滴石油離開中東地區。特朗普周二（3日）表示，將護航途經霍爾木茲海峽的油輪。金價在連升4日，曾高見每盎司5,400美元水平後，周二（3日）一度大瀉近5%，曾失守5,000美元大關，在今日（4日）重上5,100美元水平。
現貨金價在紐約交易時段下，曾一度失守每盎司5,000美元關口，低見4996.15美元，急挫逾5%，其後在今日亞洲交易時段回升至5,100美元，較早時報每盎司5,167美元。
據金融時報報道，杜拜是全球的金條運輸中心，去年約占全球黃金流通量兩成，包括在非洲開採、再運往阿聯精煉的黃金，以及從歐洲運往亞洲、經由杜拜轉運的黃金。
Natixis近日的報告指，一旦美國與伊朗的對峙升級，在襲擊開始後兩周內，金價可能達到每盎司5,500至5,800美元。Natixis亦補充，避險需求很少帶來持續上漲，一旦衝突穩定，金價漲幅可能只需數天便完全回吐，惟該行認為中東危機或持續1個月，目前仍有進一步上升空間。
現貨白銀曾跌至78美元
現貨白銀在紐約交易時段下，曾一度跌至每盎司77.94美元，現重回至每盎司84美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司84.97美元。
除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格都回升，現貨鉑金回升至每盎司2,150美元水平；現貨鈀金亦重上每盎司1,690美元水平。
