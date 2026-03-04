投委會公布「投委會錢家」新形象，預告2026年重點活動。

投資者及理財教育委員會(投委會)今日公布，「投委會錢家」以全新活力形象亮相，並進一步推動公眾參與投資者及理財教育。另外，投委會亦公布今年活動主題為「投資自己，回報最高」，強調提升個人理財知識是最有價值的投資，鼓勵公眾終身學習投資及理財的技巧，防範金融騙局。
於三月期間，投委會將展開跨媒體宣傳，推出全新電視廣告，於各大媒體平台播放，並配合投委會的數碼工具及資源，全面推廣投資、理財和防騙資訊。「投委會錢家」的一眾角色會以全新造型於廣告中亮相，進一步加強與不同年齡層觀眾的共鳴及連繫。
投委會同時亦公布「香港理財月2026」的重點活動，其中包括：全新電視廣告於廣播和社交媒體、網上平台及戶外廣告宣傳，並配合投委會一系列數碼工具及資源，推廣審慎投資、理財和防騙資訊；與證券及期貨事務監察委員會、強制性公積金計劃管理局、保險業監管局及香港特許金融分析師學會等監管機構及持份者合作，舉辦主題網上講座及專訪，內容涵蓋虛擬資產、金融網紅、退休規劃、保險，以及財富管理；以及適合學生的動畫短片和資源，內容涵蓋良好理財習慣、網絡安全和虛擬資產基本知識，並向小學及中學推廣相關資源套等。
投委會主席杜淦堃表示，隨著創新及科技迅速發展，市民更需緊貼最新騙案手法，提高警覺以保障財富。投委會衷心感謝所有持份者的支持，攜手推動投資者及理財教育，促進社會的財務健康。