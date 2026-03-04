投委會公布「投委會錢家」新形象，預告2026年重點活動。

投資者及理財教育委員會(投委會)今日公布，「投委會錢家」以全新活力形象亮相，並進一步推動公眾參與投資者及理財教育。另外，投委會亦公布今年活動主題為「投資自己，回報最高」，強調提升個人理財知識是最有價值的投資，鼓勵公眾終身學習投資及理財的技巧，防範金融騙局。

於三月期間，投委會將展開跨媒體宣傳，推出全新電視廣告，於各大媒體平台播放，並配合投委會的數碼工具及資源，全面推廣投資、理財和防騙資訊。「投委會錢家」的一眾角色會以全新造型於廣告中亮相，進一步加強與不同年齡層觀眾的共鳴及連繫。