韓股再插12%觸發熔斷 分析料亞股將繼續回落 南韓政府：必要時動用100兆韓元救市

由於中東緊張局勢引發全球市場避險情緒，日韓股市今日繼續暴跌，其中日經225指數今日再跌3.61%，收報54,245.54點。而韓國股市繼前一日大跌7.2%後，今日繼續崩盤，KOSPI指數插逾12%觸發熔斷機制，最終收報5,093.54點，與上周五歷史高位6347點相比，大跌約2成。一眾重磅科技股同樣急跌，其中三星電子急挫 11.7%、SK海力士跌 9.2%、現代汽車瀉16.2%。韓國政府表示，正密切關注股市，如有需要韓國將積極啟動100兆韓元的穩定市場計畫。 宏利投資管理：能源進口構成短期壓力 對於亞太股大跌，宏利投資管理亞洲股票與亞洲固定收益團隊分析指，亞洲仍是對石油及天然氣進口依賴度最高的地區之一。若霍爾木茲海峽航運重大受阻，可能引發能源危機，因為全球約20%的原油運輸須途經此海峽。

即使亞洲與中東的直接經濟關聯度有限，但假若油價大幅上升帶來通脹壓力，有可能拖累亞洲股票。亞洲市場在 2026 年仍具備一定的財政與貨幣政策靈活性，但若環球或本地增長環境出現明顯變化，可能對有關靈活性帶來挑戰。 其中能源進口佔比較高的股票市場(如印度、菲律賓、台灣、南韓)短期內可能面臨壓力，因為油價上升可能推高投入成本、壓縮企業利潤，並可能推遲預期的寬鬆貨幣政策，尤其影響運輸、航空、物流、金融及地產等行業。而中國股票所受的影響可能更多來自市場情緒主導而非基本面，因為戰略石油儲備有望為短期供應風險提供緩衝。

大摩：亞股將迎顯著回落 摩根士丹利首席亞洲股票策略師Jonathan Garner則認為，亞股(尤其日韓)年初以來的強勁回報且大幅跑贏美股，現時有可能出現顯著回落。該行又指，韓國對能源進口依賴度極高，其95%的能源來自進口，當中又有70%的石油進口源自中東，直接受中東緊張局勢影響，料油價每上漲10%，韓國通脹可能增加60個基點(0.6%)。 韓元匯價一度跌破1500關口 韓元匯價方面，其於周二迎來2010年以來最大跌幅，跌逾4%。韓元兌美元匯率在夜盤交易中一度跌破1500韓元關口。而在今日開盤後有所回升，最新美元兌韓元則報1473.57水平。