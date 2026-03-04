銀行業進一步協助大埔火警受災人士，中銀宣布跟進措施。

為配合政府公布的大埔宏福苑長遠居住安排方案，銀行業界今日推出跟進措施，以體恤和靈活的原則，繼續為受影響居民提供支援。
考慮到宏福苑受影響居民需時了解長遠居住安排方案下的不同選項和內容細節，以作出選擇和相應財務安排，銀行業界宣布推出三項跟進措施。
延長各類貸款的還款寬限期。所有28間零售銀行將延長受影響人士現有的按揭、私人、信用卡等貸款，包括本金和利息，還款寬限期六個月至今年11月底，以紓緩受影響人士的短期財務壓力。
支援不同居住選項的按揭安排。所有宏福苑按揭銀行將協助相關業主處理按揭事宜，包括協助選擇樓換樓選項的宏福苑按揭抵押人及借款人，以其所購買的全新資助出售單位取代原有宏福苑單位作為按揭抵押品；就選擇樓換樓的居民，銀行會進一步延長現有按揭貸款的還款寬限期，直至其選購的全新資助出售單位可以入伙；就選擇現金收購選項並償還現有按揭貸款的按揭抵押人及借款人，在其自行安排長期住房時，按揭銀行會靈活處理新的按揭貸款。
金融管理局、銀行公會及銀行業界將設立溝通平台，包括透過房屋局統籌的解說專隊了解宏福苑居民的具體需要，並為每宗個案提供合適協助。
中銀宣布跟進措施
受影響客戶現有按揭、私人貸款及信用卡（包括本金及利息）的還款寬限期自動延長六個月至2026年11月底。
如受影響客戶選擇特區政府的「樓換樓」方案，完成抵押品轉換後的按揭條款（包括供款息率及剩餘還款期數）將不遜於現有的按揭條件。同時，個別客戶如有需要，本行將進一步延長其現有按揭貸款的還款寬限期，直至其選購的全新資助出售單位入伙。
本行將積極於新設立的溝通平台與金管局及銀行公會緊密聯繫，透過特區政府房屋局的「解說專隊」，了解宏福苑居民的具體需要，並提供及時和適切協助。