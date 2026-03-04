銀行業進一步協助大埔火警受災人士，中銀宣布跟進措施。

延長各類貸款的還款寬限期。所有28間零售銀行將延長受影響人士現有的按揭、私人、信用卡等貸款，包括本金和利息，還款寬限期六個月至今年11月底，以紓緩受影響人士的短期財務壓力。

支援不同居住選項的按揭安排。所有宏福苑按揭銀行將協助相關業主處理按揭事宜，包括協助選擇樓換樓選項的宏福苑按揭抵押人及借款人，以其所購買的全新資助出售單位取代原有宏福苑單位作為按揭抵押品；就選擇樓換樓的居民，銀行會進一步延長現有按揭貸款的還款寬限期，直至其選購的全新資助出售單位可以入伙；就選擇現金收購選項並償還現有按揭貸款的按揭抵押人及借款人，在其自行安排長期住房時，按揭銀行會靈活處理新的按揭貸款。