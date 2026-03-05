亞洲小股災 恒指瀉3日 曾失牛熊線

美國和以色列空襲伊朗，引爆中東局勢持續惡化，亞洲股市亦愈跌愈急！恒生指數連跌3個交易日，昨一度急瀉810點，不旦一度失守二萬五大關，更曾跌穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線，為近一年來首次。至於去年的「最牛市場」韓國股市昨更急瀉12%創歷來最大單日跌幅，領亞洲市場昨普遍齊齊急瀉。
恒指昨收報25,249點，跌518點或2%，即市曾失守昨處25,008點的牛熊線，3日累失1,381點，跌至約半年低。值得注意是，恒指對上一次即市失守牛熊線在去年4月初，主要受累美國總統特朗普推出對等關稅，惟失守當日亦為恒指見底之時。
受累油價衝高 韓股挫12%
其他亞洲市場方面，周一為假期的韓國在周二及周三均大瀉，韓國KOSPI指數跌幅一日比一日急，累計2日大瀉18.4%。除韓股外，日經225指數昨亦大跌3.6%；台北加權指數挫4.4%；曼谷證交所指數大跌5.6%；新加坡海峽時報指數下挫2.1%。
市場將亞洲跌勢歸咎油價衝高。摩根士丹利表示，亞洲股市今年至今表現普遍跑贏美股，當中日本及韓國為主要能源進口國，預計將出現顯著沽盤。瑞銀的分析亦指，能源價格在短期內或推升中國通脹，每上升10%將令整體消費物價指數(CPI)滯後推高0.2至0.3個百分點，將降低當局以減息及「反內卷」應對通縮的逼切性，同時對人民幣有負面影響。
通脹升溫 上半年恐難減息
油價急升引發的通脹憂慮，同時令減息預期急降溫，擔心聯儲局可能更長時間不減息，甚至要加息。按FedWatch工具，市場預料聯儲局上半年減息機率不大，下次減息或最快在7月，減息機率約六成，9月減息機率約75%。截至本港時間昨晚10時，美匯指數報98.84，本月累升1.3%；布油期貨每桶報81.46美元，本月升12.4%；現貨金價每安士報5,188美元，本月跌1.7%。