亞洲小股災 恒指瀉3日 曾失牛熊線

美國和以色列空襲伊朗，引爆中東局勢持續惡化，亞洲股市亦愈跌愈急！恒生指數連跌3個交易日，昨一度急瀉810點，不旦一度失守二萬五大關，更曾跌穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線，為近一年來首次。至於去年的「最牛市場」韓國股市昨更急瀉12%創歷來最大單日跌幅，領亞洲市場昨普遍齊齊急瀉。

恒指昨收報25,249點，跌518點或2%，即市曾失守昨處25,008點的牛熊線，3日累失1,381點，跌至約半年低。值得注意是，恒指對上一次即市失守牛熊線在去年4月初，主要受累美國總統特朗普推出對等關稅，惟失守當日亦為恒指見底之時。