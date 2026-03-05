恒生指數升71點　友邦升5%　京東績前跌1%(更新)

據外媒報道，伊朗有意向美國提出和談，美股隔晚回。恒指三連跌累瀉逾1,300點後，今早（5日）反彈高開334點，報25,583點。恒指高開後，早段曾升487點，高見25,736點後，升幅不斷收窄，半日升212點，報25,462點。恒指午後升幅繼續收窄，曾一度倒跌最多12點，低見25,236點，其後再反彈，最終升71點，收報25,321點，成交3,218.72億元。國指跌32點，報8,451點；科指跌33點，報4,796點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.79%，報502元；美團（3690）跌1.19%，報74.5元；阿里巴巴（9988）跌2.77%，報126.3元；京東（9618）跌1.07%，報96.95元；百度（9888）升0.78%，報115.9元；小米（1810）升0.63%，報32.2元；快手（1024）升0.08%，報59.6元；網易（9999）跌1.05%，報179.8元。