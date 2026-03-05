恒生指數半日升212點　滙控升3%　友邦升近4%(更新)

據外媒報道，伊朗有意向美國提出和談，美股隔晚回。恒指三連跌累瀉逾1,300點後，今早（5日）反彈高開334點，報25,583點。恒指高開後，早段曾升487點，高見25,736點後，升幅不斷收窄，半日升212點，報25,462點，成交1,641.85億元。國指升20點，報8,504點；科指升不足1點，報4,829點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.49%，報508.5元；美團（3690）跌1.72%，報74.1元；阿里巴巴（9988）跌1.16%，報128.4元；京東（9618）跌0.71%，報97.3元；百度（9888）升1.3%，報116.5元；小米（1810）升1.56%，報32.5元；快手（1024）升0.84%，報60.05元；網易（9999）跌1.87%，報178.3元。