恒生指數反彈高開334點　滙控高開近3%

據外媒報道，伊朗有意向美國提出和談，美股隔晚回。恒指三連跌累瀉逾1,300點後，今早（5日）反彈高開334點，報25,583點。國指高開93點，報8,577點；科指高開77點，報4,907點。
科技股回穩，騰訊（700）高開0.69%，報509.5元；美團（3690）高開1.66%，報76.65元；阿里巴巴（9988）高開0.46 %，報130.5元；京東（9618）高開0.97%，報98.95元；百度（9888）平開，報115元；小米（1810）高開1.75%，報32.56元；快手（1024）高開2.18%，報60.85元；網易（9999）高開0.61%，報182.8元。
國際金價曾重上每盎司5,200美元，紫金礦業（2899）高開2.43%，報42.96元；紫金黃金國際（2259）高開1.93%，報222元。
滙控（005）高開2.98%，報134.7元；渣打（2888）高開3.11%，報182.2元。
泡泡瑪特（9992）高開3.77%，報214.8元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）低開0.74%，報26.88元；中石油（857）低開0.2%，報10.14元；中石化（386）平開，報5.31元。