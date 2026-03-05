黃仁勳：輝達向OpenAI投資千億美元計劃或不能實現

輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）表示，輝達向OpenAI投資1,000億美元的計劃可能已經不可能實現，而近期對OpenAI的300億美元投資，可能是輝達對其最後一次大規模投資。

據彭博報道，黃仁勳周三出席摩根士丹利的活動時表示，曾與OpenAI討論高達1,000億美元的投資計劃，惟隨着OpenAI上市，「不太可能實現」（not in the cards）。

OpenAI上周宣布完成1,100億美元融資，而輝達在此輪融資中投入300億美元。在去年9月，兩家公司曾公開宣稱，輝達將向OpenAI投資最多達到1,000億美元。輝達在2月公布的文件中亦指出，無法保證公司與OpenAI達成投資和合作協議」。