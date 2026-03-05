伊朗局勢｜天然氣價格飆升　普京：或暫停向歐洲供應天然氣

俄羅斯總統普京在接受俄羅斯電視台採訪時警告，由於伊朗衝突引發的能源價格飆升，而歐盟將禁止從俄羅斯進口天然氣，俄羅斯有可能立即停止向歐洲供應天然氣。

普京：停止對歐洲供氣可能更有利

普京表示，油價上漲是由於「對伊朗的侵略」以及西方對俄羅斯石油的限制，而歐洲天然氣價格上漲則是因為中東局勢，以及霍爾木茲海峽關閉，促使客戶要以更高的價格購買天然氣。

早前據彭博報道，由於卡塔爾能源公司的液化天然氣設施遭伊朗無人機攻擊而關閉，亞洲各國爭相尋找替代能源，導致天然氣期貨價格飆升。歐洲天然氣期貨價格曾飆升逾六成，曾高見63.75歐元，今日（5日）則回吐近一成，較早時報48.76歐元。