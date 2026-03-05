全國兩會2026｜2500億超長期特別國債　支持消費品以舊換新

十四屆全國人大四次會議，今早（5日）北京人民大會堂開幕。總理李強發表政府工作報告時表示，今年工作任務包括著力建設強大國內市場，深入實施提振消費專項行動。 李強表示，安排超長期特別國債2,500億元（人民幣，下同）支持消費品以舊換新；以及設立1,000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支援擴大內需。擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域。

李強：打造「購在中國」品牌 李強提及，實施好一次性信用修復政策。實施服務消費提質惠民行動，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景，加快培育消費新增長點。活躍線下消費，激發下沉市場消費活力。清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅、賽事、康養等領域消費潛力。支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。加強消費者權益保護。優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。 李強：投資7,550億及安排8,000億超長期特別國債

李強又指，計劃今年安排中央預算內投資7,550億元、安排8,000億元超長期特別國債資金，用於「兩重建設」，分類提高中央投資補助標準，單列並提高用於項目建設的地方政府專項債券額度。 另外，發行新型政策性金融工具8,000億元；安排2,000億元超長期特別國債資金支持大規模設備更新，又指要打造一批國家先進製造業集群。