胡潤富豪榜丨馬斯克身家一年升89%蟬聯世界首富 黃仁勳首次打入前十

胡潤研究院公布《2026胡潤全球富豪榜》，SpaceX及特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)在兩間公司市值狂飆推動下，其財富達到5.5萬億元(人民幣．下同)，一年飆升89%並蟬聯世界首富位置，為六年內第五次登頂。

而貝佐斯(Jeff Bezos)以2.1萬億排第二，身家僅增加13%，約2,400億元。Google聯合創辦人佩奇(Larry Page)則以1.9萬身家排第三。黃仁勳則以1.2萬億，成長34%的成績首次打入前10位置。

富豪數量方面，全球有4,020位十億美金企業家，比去年增加578位，創造了新的世界紀錄，等於過去一年平均每日新增兩位新的十億美金企業家。同時，單計十億美金企業家的數量，中國重回全球第一，以1,110位十億美元企業家領先全球，增加287位；美國以1000位位居次席，增加130位；而印度排名第三，有308位十億美金企業家，增加24位；其次是德國、英國和瑞士。俄羅斯、澳洲、新加坡、加拿大和巴西各增加10位以上。