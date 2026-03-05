京東集團全年少賺近53%，第4季經調整純利跌9成。

京東集團首席執行官許冉表示，集團以符合預期的第四季度業績收官2025年，全年表現依然穩健。儘管行業競爭激烈，公司的核心零售業務顯現韌性，全年收入及經營利潤均實現雙位數增長。同時新業務按照戰略規劃推進，其中京東外賣虧損逐季收窄。

京東集團(9618)公佈2025年第四季度及全年業績，去年全年收入為13,091億人民幣(下同)，按年增加13%，純利196億元，按年跌52.66%，經調整純利為270億元，按年跌43.5%；商品收入按年增10.3%，服務收入按年增23.6%。第四季度收入為人民幣3,523億元，按年增1.5%，同時錄淨損失27億元，經調整純利11億元。集團宣布每股普通股派息50美仙。

京東集團首席財務官單甦表示，集團收入結構變得更加多元化。隨著各品類盈利能力提升，以及廣告等高利潤業務佔比擴大，有信心看到更多元化的利潤來源。儘管第四季度出現一些短期波動，惟公司的財務狀況依然穩健，並且實現了全年預期。

另外，集團旗下京東物流(2618)截至去年12月底止收入2171.47億元，按年升18.76%，純利66.47億元，按年增長7.25%，每股盈利1.06元，不派末期息；京東健康(6618)收入734.41億元，按年升26.28%，純利53.75億元，按年升29.16%；每股基本盈利1.7元，不派息；京東工業(7618)收入239.52億元，按年升17.42%，純利23.14億元，按年升2.04倍；每股基本盈利1.12元，不派息。