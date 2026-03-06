恒指升71點反彈乏力 北水走資277億破紀錄

港股連挫3日後昨反彈，恒生指數昨早段一度急升487點，惟及後反彈乏力，收市升幅收窄至71點或0.3%，報25,321點；恒生科技指數及國企股指數則連續4個交易日下挫，前者報4,796點，跌33點或0.7%；後者跌32點或0.4%，報8,451點。大市主板成交額昨錄3,219億元。

北水趁反彈大逃亡，昨滬深港股通合共淨走資277.35億元，破紀錄，連續兩日走資，兩日淨失282億元，累計本月則已由吸資轉走資59億元。

三大ETF成目標 港股通狠沽236億

北水以ETF(指數買賣基金)為目標狠沽，盈富基金(2800)單日淨走資136.61億元；恒生中國企業(2828)淨流出60.73億元；南方恒生科技(3033)走資39億元，單計3大ETF已合共走資236.3億元，佔總走資額85%。另外，阿里巴巴(9988)昨走資20.3億元，騰訊控股(700)則吸資15.41億元。阿里股價昨挫2.8%，騰訊則跌0.8%。