京東新業務 季蝕148億人幣 外賣虧損首收窄

京東集團(9618)昨交出符預期的季度及全年業績，當中備受關注、主要包括外賣業務的新業務上季虧損148.01億元(人民幣，下同)，虧損額按年擴大15.7倍，按季則收窄6%，中止連續四個季度虧損擴大情況。集團指，京東外賣與京東零售的協同效應在穩步釋放，用戶增長、購物頻次提升、跨品類購買行為等方面繼續取得明顯進展。
京東昨放榜前收報96.95港元，跌1.05港元或1.1%。截至本港時間昨晚9時，京東美國預託證券(ADR)盤前走穩，折算港元報97.9元，較港高約1%。
收入少近一成 今年減投入
雖然京東新業務上季虧損收窄，不過收入按季少近一成，至140.85億元，按年多2倍；經營費用144.74億元，按季少2.9%，按年升近5倍。全年計，京東新業務累計虧損466.41億元，2024年蝕28.65億元；收入492.82億元，按年多1.6倍。
京東首席執行官許冉指，新業務按照戰略規劃推進，自成立以來，規模穩步擴大的同時，虧損逐季收窄。她又指，集團外賣業務上線一年來，獲得逾2.4億用戶下單，市場份額逾15%，並期望今年市場份額達30%；惟預計今年外賣的投入較去年將有所降低。
零售年收入利潤均雙位數增
整體業績方面，京東上季轉蝕27.13億元，2024年第四季則賺98.54億元；經調整利潤11億元，少九成，為市場預期上限。全年純利錄196億元，少52%；經調整利潤270億元，跌43%；每股普通股派息維持50美仙。
零售方面則見維持表現，京東零售上季經營利潤錄97.89億元，按年少2.5%，經營利潤率3.2%，少0.1個百分點；收入3,019.02億元，少1.7%。全年計經營利潤514.02億元，多25%，經營利潤率4.6%，多0.6個百分點，收入1.13萬億元，多10.9%。許冉指，儘管行業競爭激烈，核心零售業務現韌性，全年收入及經營利潤均實現雙位數增長。