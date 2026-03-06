京東新業務 季蝕148億人幣 外賣虧損首收窄

京東集團(9618)昨交出符預期的季度及全年業績，當中備受關注、主要包括外賣業務的新業務上季虧損148.01億元(人民幣，下同)，虧損額按年擴大15.7倍，按季則收窄6%，中止連續四個季度虧損擴大情況。集團指，京東外賣與京東零售的協同效應在穩步釋放，用戶增長、購物頻次提升、跨品類購買行為等方面繼續取得明顯進展。

收入少近一成 今年減投入

雖然京東新業務上季虧損收窄，不過收入按季少近一成，至140.85億元，按年多2倍；經營費用144.74億元，按季少2.9%，按年升近5倍。全年計，京東新業務累計虧損466.41億元，2024年蝕28.65億元；收入492.82億元，按年多1.6倍。

京東首席執行官許冉指，新業務按照戰略規劃推進，自成立以來，規模穩步擴大的同時，虧損逐季收窄。她又指，集團外賣業務上線一年來，獲得逾2.4億用戶下單，市場份額逾15%，並期望今年市場份額達30%；惟預計今年外賣的投入較去年將有所降低。