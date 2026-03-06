恒生指數升435點　京東系績後造好　京東飆近一成(更新)

中東戰火持續，美股隔晚續受壓，當中道指重挫近800點。恒指今早（6日）高開37點，報25,358點，守住兩萬五關。恒指高開後，早段倒跌53點，低見25,267點，其後重拾升勢，半日升466點，報25,789點。恒指午後維持400點的升幅，最終升435點，收報25,757點，成交2,927.66億元。國指升176點，報8,628點；科指升151點，報4,947點。
科技股帶領大市，騰訊（700）升3.39%，報519元；美團（3690）升3.15%，報76.85元；阿里巴巴（9988）升3.48 %，報130.7元；百度（9888）升3.11%，報119.5元；小米（1810）升3.79%，報33.42元；快手（1024）升3.1%，報61.45元；網易（9999）升5.23%，報189.2元。
京東系績後造好，京東（9618）升9.95%，報106.6元；京東物流（2618）升22.98%，報12.63元；京東健康（6618）升1.9%，報48.4元。
國際金價曾跌穿每盎司5,100美元，紫金礦業（2899）跌1.81%，報40.12元；紫金黃金國際（2259）跌0.85%，報209.8元。
滙控（005）升0.97%，報135.2元；渣打（2888）跌1.05%，報178.3元。
泡泡瑪特（9992）升0.58%，報207.4元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）跌0.89%，報26.62元；中石油（857）升1.37%，報10.4元；中石化（386）升0.39%，報5.22元。