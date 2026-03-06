恒生指數升435點　京東系績後造好　京東飆近一成(更新)

中東戰火持續，美股隔晚續受壓，當中道指重挫近800點。恒指今早（6日）高開37點，報25,358點，守住兩萬五關。恒指高開後，早段倒跌53點，低見25,267點，其後重拾升勢，半日升466點，報25,789點。恒指午後維持400點的升幅，最終升435點，收報25,757點，成交2,927.66億元。國指升176點，報8,628點；科指升151點，報4,947點。

科技股帶領大市，騰訊（700）升3.39%，報519元；美團（3690）升3.15%，報76.85元；阿里巴巴（9988）升3.48 %，報130.7元；百度（9888）升3.11%，報119.5元；小米（1810）升3.79%，報33.42元；快手（1024）升3.1%，報61.45元；網易（9999）升5.23%，報189.2元。