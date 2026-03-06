熱門搜尋:
財經
出版：2026-Mar-06 10:10
更新：2026-Mar-06 12:20

恒生指數半日升468點　京東系績後造好　京東飆逾8%(更新)

恒生指數高開63點，報27,246點。(資料圖片)

恒生指數高開37點，報25,358點(資料圖片)

中東戰火持續，美股隔晚續受壓，當中道指重挫近800點。恒指今早（6日）高開37點，報25,358點，守住兩萬五關。恒指高開後，早段倒跌53點，低見25,267點，其後重拾升勢，半日升466點，報25,789點，成交1412.72億元。國指升187點，報8,638點；科指升177點，報4,973點。

科技股帶領大市，騰訊（700）升3.98%，報522元；美團（3690）升3.96%，報77.45元；阿里巴巴（9988）升4.28 %，報131.7元；百度（9888）升2.68%，報119元；小米（1810）升5.9%，報34.1元；快手（1024）升3.19%，報61.5元；網易（9999）升5.95%，報190.5元。

京東系績後造好，京東（9618）升8.51%，報105.2元；京東物流（2618）升21.32%，報12.46元；京東健康（6618）升3.5%，報49.16元。

國際金價曾跌穿每盎司5,100美元，紫金礦業（2899）跌0.78%，報40.54元；紫金黃金國際（2259）升0.47%，報212.6元。

滙控（005）升0.75%，報134.9元；渣打（2888）跌0.06%，報180.1元。

泡泡瑪特（9992）升1.07%，報208.4元。

中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）跌1.71%，報26.4元；中石油（857）跌0.29%，報10.23元；中石化（386）跌0.96%，報5.15元。

