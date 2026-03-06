恒生指數高開37點　京東系績後造好

中東戰火持續，美股隔晚續受壓，當中道指重挫近800點。恒指今早（6日）高開37點，報25,358點，守住兩萬五關。國指高開18點，報8,469點；科指高開22點，報4,818點。
科技股回穩，騰訊（700）高開0.4%，報504元；美團（3690）平開，報74.5元；阿里巴巴（9988）高開0.48 %，報126.9元；百度（9888）平開，報115.9元；小米（1810）高開0.87%，報32.48元；快手（1024）低開0.5%，報59.3元；網易（9999）高開1.78%，報183元。
京東系績後造好，京東（9618）高開1.6%，報98.5元；京東物流（2618）高開6.43%，報10.93元；京東健康（6618）高開3.58%，報49.2元。
國際金價曾跌穿每盎司5,100美元，紫金礦業（2899）低開1.32%，報40.32元；紫金黃金國際（2259）低開0.76%，報210元。
滙控（005）低開0.37%，報133.4元；渣打（2888）低開0.67%，報179元。
泡泡瑪特（9992）平開，報206.2元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）高開0.15%，報26.9元；中石油（857）高開1.46%，報10.41元；中石化（386）低開0.38%，報5.18元。