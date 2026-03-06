據報美國將AI晶片出口管制擴大至全球

彭博引述知情人士報道，美國官員起草法規草案，擬要求企業在出口幾乎所有輝達（Nvidia）和AMD等晶片公司的人工智能（AI）晶片時，都必須獲得華府許可，意味現行覆蓋約40個國家的管制措施，將擴展至全球範圍。

知情者稱，具體審批程序將取決於晶片算力規模。若出口數量不超過1000枚輝達最新GB300圖形處理器（GPU），將接受相對簡化的審查，並可能享有部分豁免。若企業需要更大規模的算力，則需在申請出口許可前獲得預先批准，並可能面臨附加條件，如披露商業模式，抑或是允許美國政府實地檢查，取決於相關數據中心的具體情況。