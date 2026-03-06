據報美國將AI晶片出口管制擴大至全球

彭博引述知情人士報道，美國官員起草法規草案，擬要求企業在出口幾乎所有輝達（Nvidia）和AMD等晶片公司的人工智能（AI）晶片時，都必須獲得華府許可，意味現行覆蓋約40個國家的管制措施，將擴展至全球範圍。
知情者稱，具體審批程序將取決於晶片算力規模。若出口數量不超過1000枚輝達最新GB300圖形處理器（GPU），將接受相對簡化的審查，並可能享有部分豁免。若企業需要更大規模的算力，則需在申請出口許可前獲得預先批准，並可能面臨附加條件，如披露商業模式，抑或是允許美國政府實地檢查，取決於相關數據中心的具體情況。
知情人士稱，對於規模極為龐大的部署，如單一企業在單一國家持有超過20萬枚輝達的GB300 GPU，則需東道國政府介入。美國僅會向作出嚴格安全承諾，並在美國AI領域進行「對等」投資的盟友批准此類出口，但草案並未明確「對等」的投資比例。
美國商務部在社交媒體表示，確認正在討論新規，但強調新規不會沿用上屆拜登政府提出的繁瑣、過度干預的框架。當局強調，新法規將遵循美國向沙特阿拉伯、阿聯酋出口晶片的模式。商務部稱，致力於推動美國技術安全地出口。
